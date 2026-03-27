Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднования
Киев • УНН
Голливудская звезда отметила юбилей в кругу троих детей и друзей. Актриса выбрала белое платье для вечеринки с цветами и живой музыкой в ярком заведении.
Знаменитая американская актриса Риз Уизерспун отпраздновала юбилейный день рождения — звезде Голливуда исполнилось 50 лет. Селебрити организовала яркое празднование и показала, как провела день рождения в кругу семьи и друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Уизерспун.
В своем посте Риз показала, как отпраздновала юбилей в заведении, оформленном в ярких цветах. Пространство украсили большим количеством цветов, а атмосферу дополнила живая музыка.
На праздник Уизерспун выбрала белое игривое платье в сочетании с сапожками. Свой образ она дополнила распущенными волосами и макияжем. Особенный день артистка провела вместе с семьей, а также с тремя детьми — дочерью Авой и сыновьями Диконом и Теннесси.
Мое сердце разрывается от всей этой именинной любви! Празднование 50 лет жизни с моими детьми, семьей и многими друзьями сделало это событие таким особенным. Спасибо всем, кто обратился ко мне, прислал пожелания или поделился любовью издалека — это для меня очень важно
Отметим, что Риз Уизерспун получила мировую известность благодаря роли амбициозной юристки в фильме "Блондинка в законе", который стал культовым среди романтических комедий. Также актриса получила премию "Оскар" за роль в ленте "Переступить черту" и снялась в популярном сериале "Большая маленькая ложь".
