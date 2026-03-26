Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужа
Дэвид Ферниш поздравил музыканта с днем рождения в Instagram. Пара воспитывает двух сыновей и состоит в отношениях уже более тридцати лет.
Легендарный британский музыкант Элтон Джон отметил день рождения. 79-летнего артиста нежно поздравил его избранник Дэвид Ферниш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ферниша.
У себя в фотоблоге Ферниш написал: "Спасибо за всю щедрую любовь, которую ты даришь мне и нашим сыновьям. Мы абсолютно обожаем тебя", добавив сердечные эмодзи и слова "Вся моя любовь навсегда".
В ответ Элтон Джон не сдержал эмоций и признался, что чувствует себя чрезвычайно счастливым.
Я самый счастливый человек в мире. Я люблю тебя, наших ребят, нашу жизнь. Спасибо за все
Известно, что Элтон Джон и Дэвид Ферниш вместе более 30 лет — они познакомились в 1993 году и официально поженились в 2014-м. Пара воспитывает двух сыновей — Закари и Элайджу, которых родила суррогатная мать.
Стоит отметить, что за последние годы музыкант гораздо реже появляется на большой сцене: в 2023 году он завершил прощальный тур, чтобы больше времени проводить с семьей и заботиться о здоровье.
Пол Маккартни, Элтон Джон и Дуа Липа среди артистов, призывающих пересмотреть планы по авторским правам на ИИ11.05.25, 10:08 • 4314 просмотров
В Национальной портретной галерее Лондона представили новый семейный портрет Элтона Джона с мужем Дэвидом Фернишем и их сыновьями Закари и Элайджей. Автором фотографии, сделанной в их доме в Старом Виндзоре, стала фотограф Кэтрин Опи.