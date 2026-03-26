Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловіка

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Девід Ферніш привітав музиканта з днем народження в Instagram. Пара виховує двох синів і перебуває у стосунках уже понад тридцять років.

Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловіка

Легендарний британський музикант Елтон Джон відзначив день народження. 79-річного артиста ніжно привітав його обранець Девід Ферніш. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ферніша.

У себе у фотоблозі Ферніш написав: "Дякую за всю щедру любов, яку ти даруєш мені та нашим синам. Ми абсолютно обожнюємо тебе", додавши сердечні емодзі та слова "Вся моя любов назавжди".

У відповідь Елтон Джон не стримав емоцій і зізнався, що почувається надзвичайно щасливим.

Я найщасливіша людина у світі. Я люблю тебе, наших хлопців, наше життя. Дякую за все 

– резюмував артист.

Додамо

Відомо, що Елтон Джон і Девід Ферніш разом понад 30 років — вони познайомилися 1993 року та офіційно одружилися у 2014-му. Пара виховує двох синів — Закарі та Елайджу, яких народила сурогатна мати.

Варто зазначити, що за останні роки музикант набагато рідше з’являється на великій сцені: у 2023 році він завершив прощальний тур, щоб більше часу проводити з родиною та дбати про здоров’я.

Пол Маккартні, Елтон Джон і Дуа Ліпа серед артистів, які закликають переглянути плани щодо авторських прав на ШІ11.05.25, 10:08 • 4314 переглядiв

Нагадаємо

У Національній портретній галереї Лондона презентували новий родинний портрет Елтона Джона з чоловіком Девідом Фернішем та їхніми синами Закарі та Елайджею. Авторкою світлини, зробленої у їхньому будинку в Старому Віндзорі, стала фотографка Кетрін Опі.

Станіслав Кармазін

