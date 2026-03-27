Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкування
Київ • УНН
Голлівудська зірка відзначила ювілей у колі трьох дітей та друзів. Акторка обрала білу сукню для вечірки з квітами та живою музикою в яскравому закладі.
Знаменита американська акторка Різ Візерспун відсвяткувала ювілейний день народження — зірці Голлівуду виповнилося 50 років. Селебритіс організувала яскраве святкування та показала, як провела день народження в колі родини і друзів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Візерспун.
У своєму пості Різ показала, як відсвяткувала ювілей у закладі, оформленому у яскравих кольорах. Простір прикрасили великою кількістю квітів, а атмосферу доповнила жива музика.
На свято Візерспун обрала білу грайливу сукню у поєднанні з чобітками. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям і макіяжем. Особливий день артистка провела разом із родиною, а також з трьома дітьми — донькою Авой та синами Діконом і Теннессі.
Моє серце розривається від усієї цієї іменинної любові! Святкування 50 років життя з моїми дітьми, родиною та багатьма друзями зробило цю подію такою особливою. Дякую всім, хто звернувся до мене, надіслав побажання чи поділився любов'ю здалеку — це для мене дуже важливо
Зазначимо, що Різ Візерспун здобула світову популярність завдяки ролі амбітної юристки у фільмі "Білявка в законі", який став культовим серед романтичних комедій. Також акторка отримала премію "Оскар" за роль у стрічці "Переступити межу" та знялася в популярному серіалі "Велика маленька брехня".
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловіка26.03.26, 17:55 • 25150 переглядiв