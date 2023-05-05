Роем рвы и минируем приграничье: Наев об инженерном оборудовании на севере Украины

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«На этой неделе наши воины удачно поработали. Прорыто более 5 тыс. метров противотанкового рва, устроены взрывные и невзрывные заграждения вдоль государственной границы Украины. Во время этого было использовано более 3 тыс. противотанковых мин. Прорыто более 4,5 тыс. метров окопов, обустроено более 30 блиндажей, более сотни укрытий для техники и огневых сооружений. Наша оборона укрепляется ежедневно. Работы продолжаются, не останавливаясь», - сообщил Наев.

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В апреле Зеленский поехал на север страны и осмотрел фортификации на границе с белоруссией.