Риємо рови та мінуємо прикордоння: Наєв про інженерне обладнання на півночі України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Північній операційній зоні українські військові вирили цього тижня понад 5 тис. метрів протитанкового рову, встановили вибухові та не вибухові загородження вздовж кордону України. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає УНН з посиланням на КОС ЗСУ.
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«Цього тижня наші воїни вдало попрацювали. Прорито понад 5 тис. метрів протитанкового рову, влаштовані вибухові та не вибухові загородження вздовж державного кордону України. Під час цього було використано більше 3 тис. протитанкових мін. Прорито понад 4,5 тис. метрів окопів, облаштовано понад 30 бліндажів, більше сотні укриттів для техніки та вогневих споруд. Наша оборона зміцнюється щодня. Роботи тривають, не зупиняючись», - повідомив Наєв.
Доповнення
В квітні Зеленський поїхав на північ країни та оглянув фортифікації на кордоні з білоруссю.