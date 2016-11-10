Уровень фальсификации украинской молочной продукции грозит производителям - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Уровень фальсификации в молочной отрасли настолько высок, что начинает представлять угрозу конкурентоспособности украинских производителей качественной продукции. Об этом сообщил заместитель директора ВЭД ГП "Лакталис-Украина" Владимир Мартынчук в рамках "ИнтерАгроДебатов" на международной выставке "ИнтерАГРО 2016", передает УНН.
По его словам, реорганизация Госпродпотребслужбы привела к ослаблению контроля за производителями в стране.
"Нестабильность законодательного поля, избирательное применение законодательства - это уже продолжается около 20 лет", - сказал он.
Напомним, как сообщал УНН, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы.
Также напомним, по словам Л.Козаченко, европейский инвестор отказался работать в Украине из-за антибиотиков в молоке.
При этом, по словам юриста Ю.Золотаренко, в Украине отсутствуют нормы относительно разрешенного содержания остатков антибиотиков в детском питании. И разработать их должен МОЗ.
Как сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей О.Дорошенко, антибиотики в Украине содержит каждая вторая упаковка молока.