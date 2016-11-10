Рівень фальсифікації української молочної продукції загрожує виробникам — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Рівень фальсифікації у молочній галузі настільки високий, що починає становити загрозу конкурентоздатності українських виробників якісної продукції. Про це повідомив заступник директора ЗЕД ДП “Лакталіс-Україна” Володимир Мартинчук у рамках “ІнтерАгроДебатів” на міжнародній виставці “ІнтерАГРО 2016”, передає УНН.
За його словами, реорганізація Держпродспоживслужби призвела до послаблення контролю за виробниками в країні.
“Нестабільність законодавчого поля, вибіркове застосування законодавства — це вже триває біля 20 років”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.
Також нагадаємо, за словами Л.Козаченко, європейський інвестор відмовився працювати в Україні через антибіотики в молоці.
При цьому, за словами юриста Ю.Золотаренко, в Україні відсутні норми щодо дозволеного вмісту залишків антибіотиків у дитячому харчуванні. І розробити їх має МОЗ.
Як повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж О.Дорошенко, антибіотики в Україні містить кожна друга упаковка молока.