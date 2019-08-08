Римлян будут штрафовать за сушку белья на улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В столице Италии запретили сушить белье на балконе, если оно видно с улицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Новое положение городской полиции Рима вступило в силу в июле этого года. Оно запрещает вывешивать одежду и любые другие предметы из окна или на балконе, если онт видны с улиц и скверов.
Внимание полицейских нацелено также на полив горшков с цветами или растений, размещенных за пределами домов. Следует избегать капель на территориях, открытых для общественного транспорта. Штраф за несоблюдение этих правил - 100 евро.
Напомним, министерство культуры Италии запретило строить McDonald's у Терм Каракаллы в Риме.