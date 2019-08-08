Римлян штрафуватимуть за сушіння білизни на вулицях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У столиці Італії заборонили сушити білизну на балконі, якщо її видно з вулиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

Нове положення міської поліції Риму набуло чинності у липні цього року. Воно забороняє вивішувати одяг та будь-які інші предмети з вікна чи на балконі, якщо його видно з вулиць та скверів.

Увага поліцейських націлена також на полив горщиків з квітами або рослин, розміщених за межами будинків. Слід уникати крапель на територіях, відкритих для громадського транспорту. Штраф за недотримання цих правил – 100 євро.

Нагадаємо, міністерство культури Італії заборонило будувати McDonald’s біля Терм Каракалли в Римі.

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