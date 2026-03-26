рф ведет второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре - Зеленский
Киев • УНН
россия атакует дамбы и объекты водоснабжения во время зимней волны ударов. Украина готова производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки.
россия продолжает второй этап зимней волны ударов по критической инфраструктуре. Основными целями являются объекты водоснабжения, дамбы и логистика. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре. Цели на этом этапе для них - водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т.д. Планы россии понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой. Надо бороться за финансирование. Финансирование даст усиление защиты неба с нашей стороны. Безусловно. Технологии есть. При наличии бюджета Украина может производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки
