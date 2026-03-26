рф веде другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі - Зеленський
Київ • УНН
росія атакує дамби та об’єкти водозабезпечення під час зимової хвилі ударів. Україна готова виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу.
росія продовжує другий етап зимової хвилі ударів по критичній інфраструктурі. Основними цілями є об’єкти водозабезпечення, дамби та логістика. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі. Цілі на цьому етапі для них – водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Плани росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування. Фінансування дасть посилення захисту неба з нашого боку. Безумовно. Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу
Україна наполягає на посиленні тиску на рф для завершення війни. США вважають путіна готовим до миру і називають додатковий тиск недоцільним.