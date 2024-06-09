рф утром обстреляла Александровку на Херсонщине: есть пострадавшая

российские войска утром 9 июня обстреляли Александровку Херсонской области, в результате чего пострадала 53-летняя женщина. Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

Сегодня утром армия рф укрыла огнем Александровку, что в Станиславской общине. в результате обстрела пострадала 53-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что врачи оказали помощь пострадавшей на месте, от госпитализации она отказалась.

На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии