На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khersonХерсон
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  194171 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  140844 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  143692 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  129345 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  100238 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  79672 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  79830 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114357 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112326 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114035 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

  •  1465 просмотра
В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

  •  3563 просмотра
В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

  •  4153 просмотра
Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

  •  5694 просмотра
Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины

Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины

  •  8050 просмотра
Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности

Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности

  •  8668 просмотра
Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

  •  10026 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  12023 просмотра
ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

  •  12675 просмотра
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

  •  16628 просмотра

Популярные

Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

Глава Минобороны Австрии заявила, что Запад пересекает красную линию из-за разрешения бить по РФ

  •  20643 просмотра
Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

Генеральный директор группы "Репортеры без границ" Кристоф де луар умер в возрасте 53 лет

  •  53202 просмотра
На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

  •  46553 просмотра
Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

  •  40829 просмотра
За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

  •  31615 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  158482 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  158873 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  194171 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  158631 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  165497 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  171080 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  171800 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  159332 просмотра

На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб 1 человек и еще 4 получили ранения.

Общество •   •  1465 просмотра
На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

Сегодня в Болгарии одновременно стартуют досрочные парламентские и европейские выборы, на которых для голосования открыто около 13 000 избирательных участков.

политика •   •  3563 просмотра
В Болгарии сегодня стартуют досрочные парламентские и европейские выборы

В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

9 июня в Украине ожидается температура до +32°C на юге и юго-востоке, переменная облачность, в отдельных регионах возможны дожди и грозы.

Общество •   •  4153 просмотра
В Украине ожидают до + 32°С на юге-Укргидрометцентр

Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Председатель Одесской областной государственной администрации во время встречи с общественностью обсудил вопросы, связанные с созданием безбарьерных пространств, инклюзии и спортивных возможностей для ветеранов боевых действий с ограниченными возможностями.

Общество •   •  5694 просмотра
Безбарьерное пространство, инклюзия и спорт для военных ветеранов: кипер провел рабочую встречу с общественностью Одесской области

Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины

Российские войска атаковали населенный пункт Покровска Никопольского района с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, нанеся ущерб инфраструктуре и частной собственности.

Общество •   •  8050 просмотра
Войска РФ атаковали Покровскую общину Никопольщины

Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности

Финляндия передает Украине новейшее вооружение, в том числе то, которое все еще находится в стадии разработки, а также положительные отзывы об использовании финской оборонной продукции в Украине, что поможет в разработке новой финской военной техники.

Война •   •  8668 просмотра
Финляндия передает Украине последние новинки своей оборонной промышленности

Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты нанесли 429 ударов по Запорожской области, в том числе по 8 населенным пунктам: 181 удар из БПЛА, 13 обстрелов из РСЗО и 235 других обстрелов, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10026 просмотра
Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 518 560 человек личного состава и 7869 танков.

Война •   •  12023 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

Пополнение российской армии новобранцами не позволяют ей проводить масштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно в ходе ожидаемого летнего наступления.

Война •   •  12675 просмотра
ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы

Чешская полиция ввела повышенные меры безопасности в общественных местах в качестве превентивной меры в связи с информацией о возможном теракте, хотя никакой конкретной угрозы обнаружено не было.

Общество •   •  16628 просмотра
Полиция Чехии переведена в повышенную готовность из-за террористической угрозы