На Херсонщине один человек погиб, еще 4 ранены из-за обстрелов российской армии

В Херсонской области из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4-получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

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По информации, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Гавриловка, Берислав, Змиевка, Томина Балка, Белозерка, Бургунка, республиканец, Дудчане, Антоновка, Токаревка, гигантское, Михайловка, Ивановка, Чайкино, Садовое и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 13 частных домов. Также было зафиксировано попадание в автомобили.

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