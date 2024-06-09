На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через обстріли російської армії
Київ • УНН
У Херсонській області в результаті російських обстрілів загинула 1 людина і ще 4 отримали поранення.
У Херсонської області через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За інформацією, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі.
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