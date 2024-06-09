рф вранці обстріляла Олександрівку на Херсонщині: є постраждала
Київ • УНН
53-річна жінка отримала вибухові та черепно-мозкові травми, а також струс мозку після того, як російські війська обстріляли Олександрівку в Херсонській області вранці 9 червня.
російські війська вранці 9 червня обстріляли Олександрівку Херсонської області, унаслідок чого постраждала 53-річна жінка. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН.
Сьогодні зранку армія рф вкрила вогнем Олександрівку, що у Станіславській громаді. Внаслідок обстрілу постраждала 53-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію
Зазначається, що лікарі надали допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через обстріли російської армії09.06.24, 09:00 • 24742 перегляди