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рф вранці обстріляла Олександрівку на Херсонщині: є постраждала

рф вранці обстріляла Олександрівку на Херсонщині: є постраждала

Київ • УНН

 • 24562 перегляди

53-річна жінка отримала вибухові та черепно-мозкові травми, а також струс мозку після того, як російські війська обстріляли Олександрівку в Херсонській області вранці 9 червня.

російські війська вранці 9 червня обстріляли Олександрівку Херсонської області, унаслідок чого  постраждала 53-річна жінка. Про це повідомили у Херсонській ОВА, передає УНН

Сьогодні зранку армія рф вкрила вогнем Олександрівку, що у Станіславській громаді.  Внаслідок обстрілу постраждала 53-річна жінка. В неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію

- йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що лікарі надали допомогу потерпілій на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

На Херсонщині одна людина загинула, ще 4 поранені через обстріли російської армії09.06.24, 09:00 • 24742 перегляди

Тетяна Краєвська

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