рф только за три месяца экспортировала более 850 тыс. тонн зерна с оккупированных территорий Украины - МИД

Только за период с января по апрель 2026 года с оккупированных территорий Украины рф экспортировала более 850 000 тонн зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига и добавил, что Украина будет преследовать российский теневой зерновой флот и его пособников во всех географических пределах, передает УНН.

Согласно имеющимся данным, только за период с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Большинство этих поездок имели целью транспортировку незаконных грузов зерна. В течение этого периода с оккупированных территорий Украины было экспортировано более 850 000 тонн зерна. Более 50% от этого объема было незаконно вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь. Еще 13% от общего объема было отгружено из портов Азовского моря — Мариуполя и Бердянска - сообщил Сибига.

По его словам, Украине известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях.

Мы видим, как россия пытается избежать ответственности, выключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания - добавил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина последовательно поднимает вопрос закрытых морских портов в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации (IMO).

В частности, Резолюция Ассамблеи IMO A.1183(33) от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, судовых операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследования в отношении вероятных нарушений этого режима.

Кроме того, Украина имеет болезненный исторический опыт, связанный с похищением зерна. Наша нация пережила геноцид голодом — Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна. Именно поэтому Украина усилит усилия по противодействию российскому теневому зерновому флоту, инициируя новые санкции в ЕС, G7 и других юрисдикциях против всех, кто причастен к этой краже и незаконной торговле. Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений - резюмировал Сибига.

