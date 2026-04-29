рф только за три месяца экспортировала более 850 тыс. тонн зерна с оккупированных территорий Украины - МИД

$44.070.0251.500.26
Эксклюзив
16:43 • 4596 просмотра
Переплыть Днестр или перейти горы с "проводником": пограничники рассказали о самых популярных попытках уклонистов покинуть Украину
29 апреля, 12:47 • 21676 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом
29 апреля, 12:20 • 20012 просмотра
Потепление придет в Украину в мае. Уже в воскресенье ожидается до +20
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 27821 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 36056 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
29 апреля, 08:08 • 24611 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
29 апреля, 07:15 • 19992 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 37153 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 19186 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 25055 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ГУР расскрыло информацию об иностранных станках для ВПК рф - речь идет о более чем 60 единицах29 апреля, 09:02 • 12204 просмотра
График еще не согласован - в ОП отреагировали после предложения Мадьяра встретиться с Зеленским29 апреля, 09:12 • 7786 просмотра
ЕС обратился к Израилю из-за российского судна с краденым украинским зерном29 апреля, 09:43 • 6250 просмотра
Генштаб подтвердил поражение подсанкционного танкера Marquise морскими дронами29 апреля, 09:55 • 6310 просмотра
Ситуация в Мали - военный лидер сделал первое заявление после атак, россиян обвинили в "предательстве" из-за падения города на севереVideo13:42 • 3658 просмотра
публикации
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 21696 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
29 апреля, 10:12 • 27835 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
29 апреля, 08:26 • 36067 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы29 апреля, 06:46 • 36799 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 06:19 • 37157 просмотра
рф только за три месяца экспортировала более 850 тыс. тонн зерна с оккупированных территорий Украины - МИД

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

С января по апрель 2026 года рф вывезла 850 тысяч тонн зерна с оккупированных территорий. Украина готовит санкции против российского теневого флота.

Только за период с января по апрель 2026 года с оккупированных территорий Украины рф экспортировала более 850 000 тонн зерна. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига и добавил, что Украина будет преследовать российский теневой зерновой флот и его пособников во всех географических пределах, передает УНН.

Согласно имеющимся данным, только за период с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Большинство этих поездок имели целью транспортировку незаконных грузов зерна. В течение этого периода с оккупированных территорий Украины было экспортировано более 850 000 тонн зерна. Более 50% от этого объема было незаконно вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь. Еще 13% от общего объема было отгружено из портов Азовского моря — Мариуполя и Бердянска 

- сообщил Сибига.

Украина официально обратилась к Израилю относительно судна, подозреваемого в перевозке краденого зерна - МИД29.04.26, 14:01 • 2618 просмотров

По его словам, Украине известно о судах, компаниях, владельцах и других деталях.

Мы видим, как россия пытается избежать ответственности, выключая транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузку с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна. Мы не оставим это без внимания 

- добавил Сибига.

Украина потребует объяснений от Египта из-за нового судна с краденым зерном – МИД28.04.26, 18:10 • 2742 просмотра

Глава МИД добавил, что Украина последовательно поднимает вопрос закрытых морских портов в Черном и Азовском морях в рамках Международной морской организации (IMO).

В частности, Резолюция Ассамблеи IMO A.1183(33) от 4 декабря 2023 года призвала государства-члены информировать свои суда, судовладельцев, судовых операторов и страховых брокеров о необходимости воздерживаться от нарушения режима закрытых морских портов и проводить расследования в отношении вероятных нарушений этого режима.

Украина требует прекратить торговлю украденным зерном - МИД28.04.26, 17:11 • 4076 просмотров

Кроме того, Украина имеет болезненный исторический опыт, связанный с похищением зерна. Наша нация пережила геноцид голодом — Голодомор, во время которого у нашего народа отбирали зерно. Мы предупреждаем все структуры и страны, что будем жестко реагировать на любую кражу нашего зерна. Именно поэтому Украина усилит усилия по противодействию российскому теневому зерновому флоту, инициируя новые санкции в ЕС, G7 и других юрисдикциях против всех, кто причастен к этой краже и незаконной торговле. Мы будем работать с партнерами над обновлением соответствующих списков и обеспечением адресных и строгих ограничений 

- резюмировал Сибига.

Украина анонсировала санкции против компаний, торгующих украденным зерном28.04.26, 17:25 • 2480 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Европейский Союз
Украина
Севастополь
Бердянск
Мариуполь