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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

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Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф сокращает военное присутствие в Сирии, но удерживает ключевые базы после свержения Асада

рф сокращает военное присутствие в Сирии, но удерживает ключевые базы после свержения Асада

Киев  •  УНН

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Вражеские войска начали отвод подразделений с передовых позиций на севере Сирии и Алавитских гор. Москва планирует сохранить контроль над авиабазой Хмеймим и военно-морским объектом в Тартусе.

российские войска начали отводить свои подразделения с передовых позиций на севере Сирии и с постов в Алавитских горах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Однако, как сообщают сирийские чиновники, москва не планирует оставлять две стратегические базы - авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морской объект в Тартусе. 

Это решение было принято после устранения Башара Асада, чей режим долгое время поддерживала террористическая страна. Свержение президента, который вместе со своим отцом Хафезом аль-Асадом в течение десятилетий строил тесный союз с Москвой, поставило под сомнение дальнейшую роль РФ в Сирии. 

По данным источников, российское военное руководство стремится минимизировать свое участие во внутреннем конфликте, одновременно сохраняя контроль над ключевыми объектами, которые обеспечивают ее присутствие в регионе. 

россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 20973 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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