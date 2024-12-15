рф сокращает военное присутствие в Сирии, но удерживает ключевые базы после свержения Асада
Киев • УНН
Вражеские войска начали отвод подразделений с передовых позиций на севере Сирии и Алавитских гор. Москва планирует сохранить контроль над авиабазой Хмеймим и военно-морским объектом в Тартусе.
российские войска начали отводить свои подразделения с передовых позиций на севере Сирии и с постов в Алавитских горах. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Однако, как сообщают сирийские чиновники, москва не планирует оставлять две стратегические базы - авиабазу Хмеймим в Латакии и военно-морской объект в Тартусе.
Это решение было принято после устранения Башара Асада, чей режим долгое время поддерживала террористическая страна. Свержение президента, который вместе со своим отцом Хафезом аль-Асадом в течение десятилетий строил тесный союз с Москвой, поставило под сомнение дальнейшую роль РФ в Сирии.
По данным источников, российское военное руководство стремится минимизировать свое участие во внутреннем конфликте, одновременно сохраняя контроль над ключевыми объектами, которые обеспечивают ее присутствие в регионе.
россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 20973 просмотра