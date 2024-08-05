Страна-террорист распространяет фальшивую информацию о Западе и Украине. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пропагандистские СМИ распространяют ложные утверждения, что после срыва мирного соглашения между Киевом и москвой в 2022 году США и Великобритания якобы призвали превратить Украину в новый Афганистан для нанесения вреда рф. Эту информацию озвучил норвежский политолог Гленн Дизен, которого активно используют кремлевские пропагандисты.

На самом деле, этот нарратив о том, что Запад якобы обрекает Украину на бесконечную войну, начал появляться после провала российского "блицкрига". Это часть кампании, направленной на деморализацию украинцев и принуждение их к капитуляции. Дизен, известный своими связями с российскими пропагандистскими структурами, активно поддерживает эти фейки.

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