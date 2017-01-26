РФ постепенно наращивает количество войск на границе с Украиной - В.Грыцак
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Россия постепенно наращивает присутствие своих войск на границе с Украиной. Об этом журналистам сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак, передает корреспондент УНН.
"Мы наблюдаем, как Россия постепенно наращивает свои войска на границе с Украиной", - сказал В.Грыцак.
По его словам, это означает, что РФ снова хочет запугать украинские войска бряцанием оружия.
В.Грыцак добавил, что Украина "не поведется на провокоции".
"Мы просто методично укрепляем нашу вместе СБУ, ВСУ, НГ, методично и спокойно укрепляем нашу обороноспособность, боевую готовность и отслеживаем эти вещи", - сказал В.Грыцак.