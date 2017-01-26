РФ поступово нарощує кількість військ на кордоні з Україною - В.Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Росія поступово нарощує присутність своїх військ на кордоні з Україною. Про це журналістам повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
"Ми спостерігаємо, як Росія поступово нарощує свої війська на кордоні з Україною", - сказав В.Грицак.
За його словами, це означає, що РФ вкторе хоче залякати українські війська брязканням зброї.
В.Грицак додав, що Україна "не поведеться на провокоції".
"Ми просто методично зміцнюєм нашу разом СБУ, ЗСУ, НГ, методично і спокійно зміцнюємо нашу обороноздатність, бойову готовність і відстежуємо ці всі речі", - сказав В.Грицак.