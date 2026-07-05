рф перебрасывает войска через Мариуполь малыми группами под прикрытием гражданских авто
Киев • УНН
Руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко обнародовал видео перемещения российских военных через Мариуполь. Приоритетным направлением переброски сил является север Донецкой области.
российские войска перебрасывают войска через временно оккупированный Мариуполь под прикрытием гражданского транспорта. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
По его словам, приоритетным направлением переброски сил является север Донецкой области.
Военные перемещения. Приоритет - север Донецкой области. Но интересно другое. Вся колонна на видео - военная. Хотя снаружи так сразу и не скажешь. Именно так теперь россияне перебрасывают силы через Мариуполь - малыми группами, под прикрытием обычного транспорта и в сопровождении мобильных огневых групп. Увидеть это можно только "с земли". И это хорошо показывает, насколько осторожнее и скрытнее стала российская военная логистика
Напомним
В ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины поразили аэродром "Гвардейское" в оккупированном Крыму. Также были поражены два автомобильных моста и три склада боеприпасов противника на юге и востоке Украины.
Кроме того, СБУ заявила о серии высокоточных ударов по российским войскам на временно оккупированных территориях. Были поражены пункт управления БПЛА, склады горючего в Крыму и узел связи под Гуляйполем.