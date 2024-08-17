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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

РФ обстреляла 15 общин Сумской области: 178 взрывов, есть раненые

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 20:44  •  2021 просмотра

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Российские военные атаковали 15 громад Сумской области, зафиксировано 178 взрывов. Использовались авиаудары, артиллерия, минометы и дроны. Ранены трое гражданских, в том числе 8-летний ребенок.

Военные РФ обстреляли 15 общин Сумской области. Всего по области фиксировали 178 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

-         По Юнаковской громаде были авиаудары КАБами (9 взрывов) и удар беспилотником (2 взрыва).

-         По Миропольской громаде военные РФ били КАБами (3 взрыва), также был ракетный удар (1 взрыв).

-         По Середино-Будской российские армейцы были из артиллерии (3 взрыва) и FPV дронов (6 взрывов).

-         На территорию Зноб-Новгородской общины российские войска сбросили 4 мины.

-         Эсманьская община - армия РФ ударила из минометов (8 взрывов), артиллерии (2 взрыва), КАБами (3 взрыва) и FPV дронами (5 взрывов).

-         Шалигинская громада: были авиаудары КАБ (11 взрывов), удары FPV дронами (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва), сброс взрывчатки с беспилотника (2 взрыва).

-         Дружбовская громада: армейцы РФ били из артиллерии (6 взрывов). В результате обстрела ранен 8-летний ребенок.

-         По Белопольской громаде ударили КАБами. Ранены 2 гражданских.

-         Великописаревская громада: нанесены удары FPV дронами (6 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), артобстрел (1 взрыв).

-         Глуховская громада - осуществлены удары FPV дронами (6 взрывов).

-         Хотинская громада: зафиксированы авиаудары КАБами (2 взрыва), обстрелы минометом (3 взрыва).

-         Речковская громада: был авиаудар КАБ (1 взрыв).

-         По Новослободской громаде попали дроном.

-         Краснопольская громада: произошли пуск неуправляемых ракет с вертолетов (32 взрыва), артиллерийские обстрелы (16 взрывов), обстрелы из минометов (9 взрывов), удары FPV дронами (15 взрывов).

-         Сумская громада: был ракетный удар (1 взрыв).

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