рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать

На южных украинских землях, находящихся сейчас под оккупацией, россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает УНН.

Имеем четкие документы относительно планов использования россиянами нашей временно оккупированной территории. На южных украинских землях, находящихся сейчас под оккупацией, россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из как минимум 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита. Оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать - сообщил Зеленский.

Добавим

Кроме того, по словам Президента, есть обновленная информация относительно внутренней российской оценки потерь от украинских дальнобойных санкций.