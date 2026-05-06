рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать

Киев • УНН

 • 1820 просмотра

рф планирует вывоз ценного сырья из 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Захватчики также готовят масштабный захват урожая этого года.

На южных украинских землях, находящихся сейчас под оккупацией, россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после доклада руководителя ГУР Олега Иващенко, передает УНН.

Имеем четкие документы относительно планов использования россиянами нашей временно оккупированной территории. На южных украинских землях, находящихся сейчас под оккупацией, россия планирует фактически такие же процессы грабежа и деиндустриализации, которые провела на территории захваченного Донбасса. Планируется осуществление геологической разведки, быстрая добыча и вывоз ценного сырья из как минимум 18 месторождений, а именно: титана, лития, тантала, ниобия, циркона, молибдена и графита. Оккупанты планируют и дальнейшие меры по захвату и вывозу урожая зерна этого года. Готовимся противодействовать 

- сообщил Зеленский.

В Украине создают систему противодействия теневому зерновому флоту - Зеленский30.04.26, 20:27 • 3863 просмотра

Добавим

Кроме того, по словам Президента, есть обновленная информация относительно внутренней российской оценки потерь от украинских дальнобойных санкций.

Объемы прямых убытков и последствий торможения производственных и экспортных процессов в россии растут, и особенно негативный эффект это имеет для состояния бюджетов российских регионов. Фактическое банкротство значительной части российских региональных бюджетов не скрыть 

- резюмировал Зеленский. 

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
российская пропаганда
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Украина