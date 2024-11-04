рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

россия до сих пор не образовала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко во время пресс-конференции, передает УНН.

Еще летом 2023 года была создана смешанная медицинская комиссия с украинской стороны для того, чтобы посещать военнопленных и определять их состояние здоровья, которое не позволяет им находиться в условиях содержания, лагерях для пленных. Аналогичная комиссия согласно подписанным страной-агрессором договоренностям согласно третьей Женевской конвенции должна была быть создана также в России. Мы сотрудничали по этому вопросу с комитетом Красного Креста - рассказал Яценко.

Однако, по его словам, до сих пор не хватает второй важной части смешанных медицинских комиссий - аналогичной комиссии в России.

российская сторона до сих пор, более года уже прошло со времени образования смешанной медицинской комиссии с украинской стороны, ничего не сделала - заявил Яценко.

Дополнение

Летом 2023 года Украина, согласно Третьей Женевской конвенции, создала смешанную медицинскую комиссию - орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представитель страны, которая удерживает военнопленных. Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжелораненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения.

В январе 2023 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что обсуждал с омбудсменом рф тетяной москальковой вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон. Эта процедура называется репатриация. Она четко прописана в Женевской конвенции. Статья 110. Он объяснял, что репатриация - это не обмен. Это возвращение именно раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству.

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