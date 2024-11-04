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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

рф до сих пор не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных

Киев  •  УНН

11:23 • 2629 просмотра

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россия все еще не создала смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных, хотя Украина сделала это еще летом 2023 года. Комиссия должна определять состояние здоровья пленных и способствовать репатриации тяжелораненых.

россия до сих пор не образовала  смешанную медицинскую комиссию для посещения военнопленных. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными  Петр Яценко во время пресс-конференции, передает УНН

Еще летом 2023 года была создана смешанная медицинская комиссия с украинской стороны для того, чтобы посещать военнопленных и определять их  состояние здоровья, которое не позволяет им находиться в условиях содержания, лагерях для пленных.  Аналогичная комиссия согласно подписанным страной-агрессором договоренностям согласно третьей Женевской конвенции должна была быть создана также в России. Мы сотрудничали по этому вопросу с комитетом Красного Креста

- рассказал Яценко.

Однако, по его словам, до сих пор не хватает второй важной части смешанных медицинских комиссий - аналогичной комиссии в России. 

российская сторона до сих пор, более года уже прошло со времени образования смешанной медицинской комиссии с украинской стороны, ничего не сделала

- заявил Яценко.

Дополнение

Летом 2023 года Украина, согласно Третьей Женевской конвенции, создала смешанную медицинскую комиссию - орган, в состав которого входят двое врачей из нейтральной страны и представитель страны, которая удерживает военнопленных. Задача смешанных медицинских комиссий - инспектировать состояние здоровья пленных и отправлять тяжелобольных и тяжелораненых под опеку третьей страны или репатриировать в страну происхождения. 

В январе 2023 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что обсуждал с омбудсменом рф тетяной москальковой вопрос возможного возвращения тяжелораненых военнослужащих, военнопленных с обеих сторон. Эта процедура называется репатриация. Она четко прописана в Женевской конвенции. Статья 110. Он объяснял, что репатриация - это не обмен. Это возвращение именно раненых, тяжелораненых военнопленных без всяких условий, без привязки к количеству.

Украинские военнопленные подвергаются пыткам и жестокому обращению на всех этапах плена - отчет ООН2 октября 2024, 14:40 • 14979 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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