рф атаковала два предприятия в Черниговской области - уничтожены трактор, автомобиль и здание
Киев • УНН
В результате удара загорелись хозяйственное здание, автомобиль и трактор. Спасатели оперативно ликвидировали оба пожара, пострадавших нет.
Фото: ГСЧС Украины
российские беспилотники атаковали два предприятия в Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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В результате падения БПЛА в Корюковском районе на одном из объектов загорелось хозяйственное здание, на другом - автомобиль и трактор. Спасатели оперативно ликвидировали оба пожара. К счастью, в результате атаки никто не пострадал
Напомним
В Херсоне военные рф утром 8 июля атаковали дроном маршрутный автобус. На данный момент известно об одном погибшем и 7 раненых.