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Резников: Германия может добавить в "коалицию истребителей" Eurofighter

Резников: Германия может добавить в "коалицию истребителей" Eurofighter

Киев • УНН

 • 485596 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что видит возможность получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon, пишет УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - подчеркнул министр в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.

Детали

Резников напомнил, что уже существует международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является немецкий Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Министр добавил, что аналогично, может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.

По его словам, в целом Украина нуждается в около 120 истребителях. "Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам", - сказал глава Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter. "Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - отметил министр.

Как отмечается, планом подготовки летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16 занимаются Дания и Нидерланды. По словам Резникова, Украина также ведет переговоры с Польшей и Бельгией относительно тренировок украинских военных пилотов на боевых самолетах. В Дании предполагают, что обучение ВСУ на истребителях F-16 может начаться в июле.

Дополнение

Несмотря на то, что уже несколько партнеров Украины пообещали тренировать украинских летчиков, пока ни одна страна не взяла на себя обязательства предоставить современные западные истребители. В случае решения передать боевые самолеты, отправка F-16 в Украину займет минимум несколько месяцев, по оценкам США.

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