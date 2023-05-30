Резников: Германия может добавить в "коалицию истребителей" Eurofighter

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"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - подчеркнул министр в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.

Детали

Резников напомнил, что уже существует международная "танковая коалиция", в которой основной моделью является немецкий Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Министр добавил, что аналогично, может быть сформирована "коалиция истребителей" с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.

По его словам, в целом Украина нуждается в около 120 истребителях. "Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам", - сказал глава Минобороны Украины.

Он подчеркнул, что, прежде всего, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter. "Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - отметил министр.

Как отмечается, планом подготовки летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16 занимаются Дания и Нидерланды. По словам Резникова, Украина также ведет переговоры с Польшей и Бельгией относительно тренировок украинских военных пилотов на боевых самолетах. В Дании предполагают, что обучение ВСУ на истребителях F-16 может начаться в июле.

Дополнение

Несмотря на то, что уже несколько партнеров Украины пообещали тренировать украинских летчиков, пока ни одна страна не взяла на себя обязательства предоставить современные западные истребители. В случае решения передать боевые самолеты, отправка F-16 в Украину займет минимум несколько месяцев, по оценкам США.