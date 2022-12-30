Резников: для сбития российских дронов, ракет и авиации будем использовать все - от старых ПЗРК до Patriot
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина будет продолжать защищать небо от российских захватчиков. Для сбития рашистских беспилотников будем использовать все – от старых ПЗРК до систем Patriot. Об этом в своем Twitter отметил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.
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«Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты в нашем небе. Мы будем использовать все: от старых ПЗРК до современных систем «Patriot». Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется «по плану», – написал министр под опубликованным видео сбития враждебных воздушных целей.
У вас есть стрельба вниз, есть стрельба вниз и будет стрелять вниз русские drones, missiles, planes & helicopters в наших skies.
Мы будем использовать все: от old MANPADS к современным Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
Дополнение
С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.
Во время массированной ракетной атаки 29 декабря российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.