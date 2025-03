Резников: для сбития российских дронов, ракет и авиации будем использовать все - от старых ПЗРК до Patriot

Цитата

«Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты в нашем небе. Мы будем использовать все: от старых ПЗРК до современных систем «Patriot». Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется «по плану», – написал министр под опубликованным видео сбития враждебных воздушных целей.

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

Дополнение

С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.