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Резников: для сбития российских дронов, ракет и авиации будем использовать все - от старых ПЗРК до Patriot

Киев • УНН

 • 327198 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина будет продолжать защищать небо от российских захватчиков. Для сбития рашистских беспилотников будем использовать все – от старых ПЗРК до систем Patriot. Об этом в своем Twitter отметил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты в нашем небе. Мы будем использовать все: от старых ПЗРК до современных систем «Patriot». Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется «по плану», – написал министр под опубликованным видео сбития враждебных воздушных целей.

У вас есть стрельба вниз, есть стрельба вниз и будет стрелять вниз русские drones, missiles, planes & helicopters в наших skies.
Мы будем использовать все: от old MANPADS к современным Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo

—Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

Дополнение

С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.

Во время массированной ракетной атаки 29 декабря российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет.

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