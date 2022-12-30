Резніков: для збиття російських дронів, ракет та авіації використовуватимемо все - від старих ПЗРК до Patriot

Цитата

«Ми збивали, збиваємо і будемо збивати російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем «Patriot». Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується «за планом», - написав міністр під опублікованим відео збиття ворожих повітряних цілей.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo

Доповнення

Від початку ударів рф по енергетичній інфраструктурі українська ППО знищила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.

Під час масованої ракетної атаки 29 грудня російських окупаційних військ знищено 58 із 70 крилатих ракет.