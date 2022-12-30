Резніков: для збиття російських дронів, ракет та авіації використовуватимемо все - від старих ПЗРК до Patriot
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Україна продовжуватиме захищати небо від російських загарбників. Для збиття рашистських безпілотників будемо використовувати все - від старих ПЗРК до систем Patriot. Про це у своєму Twitter наголосив міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
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«Ми збивали, збиваємо і будемо збивати російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери в нашому небі. Ми будемо використовувати все: від старих ПЗРК до сучасних систем «Patriot». Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується «за планом», - написав міністр під опублікованим відео збиття ворожих повітряних цілей.
We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.
We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.
We protect our own land.
The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo
Доповнення
Від початку ударів рф по енергетичній інфраструктурі українська ППО знищила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.
Під час масованої ракетної атаки 29 грудня російських окупаційних військ знищено 58 із 70 крилатих ракет.