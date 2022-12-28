За час атак рф на енергосистему ППО збила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе - Ігнат

Цитата

"Усі так дату 10 жовтня взяли від першого масованого ракетного обстрілу за початок "відліку" атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще в нас 11 вересня, (...) (тоді - ред.) вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. От з цього часу приблизно уже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакували більша кількість, зрозуміло", - розповів Ігнат.

Деталі

При цьому речник ПС ЗСУ вказав, що запас ракет рф вичерпує.

"Власне, мова йде про те, що багато ракет дійсно використано. Носії є, але не факт, що є ракети до них у достатній кількості. Повірте, якщо б було більше, били б більше", - вказав Ігнат.

Доповнення

Енергосистема України за три останні місяці перенесла 9 масованих ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян. Внаслідок цього об’єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.