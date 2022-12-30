Над Україною за добу збили 58 з 70 ракет, чотири безпілотники-розвідники та вертоліт

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"За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет", - зазначили в ПС ЗСУ.

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Окрім того, як повідомляється, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8.

Ще один безпілотник - «Орлан-10» - знищено на Київщині саме під час ракетної атаки. Окупанти планували використати БпЛА для здійснення повітряної розвідки та виявлення позицій української ППО.

"Тож закликаємо громадян не публікувати дані про обстріли, позиції наших ППО та іншу чутливу інформацію, яку ворог обов’язково використає для наступних атак", – наголосили у ПС ЗСУ.

Нагадаємо

Від початку ударів рф по енергетичній інфраструктурі українська ППО знищила понад 420 ракет та 430 дронів-камікадзе.