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Над Украиной за сутки сбили 58 из 70 ракет, четыре беспилотника-разведчика и вертолет

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

"По уточненной информации, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет", - отметили в ВС ВСУ.

Детали

Кроме того, как сообщается, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.

Еще один беспилотник – «Орлан-10» – уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БПЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинского ПВО.

"Поэтому призываем граждан не публиковать данные об обстрелах, позициях наших ПВО и другую чувствительную информацию, которую враг обязательно использует для последующих атак", – отметили в ВС ВСУ.

Напомним

С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.

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