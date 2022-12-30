Над Украиной за сутки сбили 58 из 70 ракет, четыре беспилотника-разведчика и вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет. Об этом говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.
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"По уточненной информации, во время вчерашней массированной ракетной атаки российских оккупационных войск уничтожено 58 из 70 крылатых ракет", - отметили в ВС ВСУ.
Детали
Кроме того, как сообщается, на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных Сил уничтожены три разведывательных БпЛА и вертолет Ми-8.
Еще один беспилотник – «Орлан-10» – уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БПЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинского ПВО.
"Поэтому призываем граждан не публиковать данные об обстрелах, позициях наших ПВО и другую чувствительную информацию, которую враг обязательно использует для последующих атак", – отметили в ВС ВСУ.
Напомним
С начала ударов рф по энергетической инфраструктуре украинская ПВО уничтожила более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе.