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Рейтинги Зеленского, Вакарчука и Гриценко не повлияют на результаты выборов - политолог

Киев  •  УНН

 • 8391 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Ни Зеленский, ни Вакарчук, ни Гриценко не станут альтернативными кандидатами для избирателей, которые разочаровались в Тимошенко и Порошенко, но не склонны к кандидатам из оппозиционного лагеря - Бойко, Рабиновичу и подобным. Так прокомментировал политолог Владимир Цибулько результаты последнего социологического исследования электоральных предпочтений украинцев, передает УНН.

“Реальные результаты голосования будут другими, потому что в опросе учитываются только настоящие симпатии избирателей к персонажам, без учета наличия действующей партийной инфраструктуры. Высокие баллы Зеленского вообще имели целью унизить действующего президента. Фактически ни у Зеленского, ни у Вакарчука нет действующей партии. А Гриценко из-за череды скандалов потерял симпатии почти половины избирателей (по сравнению с летними рейтингами).

Из пятерки лидеров опроса реальный шанс выйти во второй тур имеет только Порошенко и Тимошенко, потому что одно дело быть известным на всю страну, а другое — иметь способность к политическому лидерству. Вакарчук хотя бы публично демонстрировал свой личный выбор в пользу Майдана и евроинтеграции. А какие политические постулаты провозглашал Зеленский, кроме его образа „Слуги народа“ в сериале?”, — удивляется политолог.

“Гриценко вообще попал в ловушку — при недавно еще высоких рейтингах самого политика на местных выборах его политическая сила получила менее 0,1% голосов. То есть у Гриценко, как у Зеленского или Вакарчука, есть известное имя, но нет работающей партии. А его торги с „Самопомиччю“ и попытки создать политический союз закончилась крахом — от политика отвернулись более или менее успешные игроки. На сегодня Гриценко остался только с кругом своих давних выверенных политических союзников, которые в свое время создавали его партию. А этого мало — Гриценко для выхода во второй тур надо было бы иметь коалицию образца „Нашей Украины“ 2003 года. Но он ее не имеет”, — считает Цибулько.

“Если Вакарчук все же решит идти в политику, то он может объединиться например с „Самопомиччю“ и получить таким образом доступ к партийной структуре. Потому что нынешний выход в открытую политическую игру для Андрея Садового является вынужденным. Ему комфортнее было бы оставаться мэром и играть на парламентские выборы. Он сейчас рискует, потому что его невысокий результат на президентских выборах может негативно ударить по рейтингу партии на парламентских выборах. Садовый может сделать красивый технологический жест и выдвинуть кандидатом в президенты Вакарчука. А сам появится потом в первой пятерке партии „Самопомич“ на парламентских выборах”, — объясняет эксперт

Также Цыбулько намекает на политическую токсичность Гриценко и считает, что объединяться ему реально не с кем.

“В союзники к нему напрашивался только Виктор Балога — но Гриценко опасается его репутации, хотя они и работали вместе в „Нашей Украине“. Гриценко с одной стороны не хочет отдаляться от олигархов — потенциальных доноров его кампании, а с другой стороны — планирует опираться на незапятнанных политических игроков, как Егор Фирсов, например.

Реальные результаты выборов будут отличаться от социологических исследований, так как в целом меняется логика выборов, избиратель взрослеет — будут важны другие факторы. Мы теперь выбираем не главного феодала, а главного дипломата, руководителя, верховного главнокомандующего. Если Гриценко еще хотя бы по образованию может быть военным командиром, то он точно не дипломат. А еще беда в том, что Гриценко забыл надеть свой полковничий мундир в 2014 году и пойти на фронт. Если бы он это сделал, я думаю, что альтернативы ему бы сегодня не было. Год в войсках изменил бы отношение украинцев к нему радикально. А Зеленский или Вакарчук не мыслят даже терминологией политической, военной и дипломатической. Они не оперируют понятиями, необходимым инструментарием”, — считает политолог Владимир Цибулько.

Украинские Национальные Новости

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