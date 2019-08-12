Ремонт нового моста в Днепре: расследуют присвоения бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранители проверяются факты возможного присвоения бюджетных средств при проведении ремонта Нового моста в Днепре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
“Прокуратурой Днепропетровской области совместно с работниками Управления защиты экономики в области ДЗЭ НП Украины проводятся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по факту возможного присвоения бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста в Днепре (ст. 191 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 9 августа с целью проведения судебной строительно-технической и товароведческой экспертизы правоохранителями осуществлен осмотр указанного моста с участием специалистов экспертных учреждений, во время проведения которого отобраны и изъяты образцы бетона (керны), которые направлены эксперту для исследования.
Напомним, с 9 марта 2017 года в Днепре перекрыли движение в обе стороны на Центральном мосту через капитальный ремонт.