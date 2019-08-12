Ремонт нового мосту в Дніпрі: розслідують привласнення бюджетних коштів

“Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в області ДЗЕ НП України проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту у Дніпрі (ст. 191 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 9 серпня з метою проведення судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи правоохоронцями здійснено огляд вказаного мосту за участю спеціалістів експертних установ, під час проведення якого відібрані та вилучені зразки бетону(керни), які направлено експерту для дослідження.

Нагадаємо, з 9 березня 2017 року у Дніпрі перекрили рух в обидва боки на Центральному мосту через капітальний ремонт.