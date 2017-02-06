Ремонт на станции "Левобережная" продлится до конца апреля

С 17 февраля на станции "Левобережная" начнутся ремонтные работы. Они продлятся до 31 апреля 2017 года. В настоящее время поочередно будут закрыты вестибюли.

Работы будут выполняться в рамках общегородской программы подготовки к Евровидению. Так, на станции метро "Левобережная" обновят навигацию для того, чтобы туристам было легче ориентироваться при проведении конкурса.

Также, по словам начальник КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского нужно перекрыть один из входов для того, чтобы успеть к Евровидению привести станцию в эстетически красивое состояние.