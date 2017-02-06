Ремонт на станції "Лівобережна" триватиме до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ремонтні роботи на станції "Лівобережна" триватимуть до 31 квітня 2017 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Київського метрополітену.
З 17 лютого на станції “Лівобережна” розпочнуться ремонтні роботи. Вони триватимуть до 31 квітня 2017 року. На цей час почергово будуть зачинені вестибюлі.
Роботи будуть виконуватися в рамках загальноміської програми підготовки до Євробачення. Так, на станції метро “Лівобережна” оновлять навігацію для того, щоб туристам було легше орієнтуватися під час проведення конкурсу.
Також за словами начальник КП “Київський метрополітен” Віктора Брагінського потрібно перекрити один із входів для того, щоб встигнути до Євробачення привести станцію в естетично красивий стан.