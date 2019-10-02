Реинтеграция Донбасса предусмотрена в каждой политике отдельно - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В каждой политике отдельно предусмотрена реинтеграция Донбасса. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"По поводу того, закладываем ли мы реинтеграцию Донбасса - конечно. Несмотря на то, что у нас в программе деятельности правительства нет отдельно блока по реинтеграции Донбасса, но у нас в каждой политике это предусмотрено отдельно", - сказал Гончарук.
По его словам, если программа деятельности правительства предусматривает, что люди должны болеть меньше, то это на всей территории Украины.
"Донбасс - это территория Украины. В поисках ответа на эти вопросы мы будем учитывать специфику территории. И это вопрос не только Донбасса. Если воздух где-то чище, то это означает, что у людей болезни дыхательных путей случаются меньше", - сказал Гончарук.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года, поэтому парламент разработает новый закон.