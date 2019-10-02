Реінтеграція Донбасу передбачена в кожній політиці окремо – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У кожній політиці окремо передбачена реінтеграція Донбасу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"З приводу того, чи закладаємо ми реінтеграцію Донбасу - звичайно. Попри те, що у нас в програмі діяльності уряду немає окремо блоку по реінтеграцію Донбасу, але в нас в кожній політиці це передбачено окремо", - сказав Гончарук.
За його словами, якщо програма діяльності уряду передбачає, що люди мають хворіти менше, то це на всій території України.
"Донбас – це територія України. Шукаючи відповіді на ці питання ми будемо враховувати специфіку території. І це питання не лише Донбасу. Якщо повітря десь чистіше, то це означає, що у людей хвороби дихальних шляхів трапляються менше", – сказав Гончарук.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року, тож парламент розробить новий закон.