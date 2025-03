СБ ООН, 2 февраля, проведет брифинг по ситуации в Украине

Сегодня Украина начала председательствовать в Совете Безопасности ООН.

#UNSC And #Ukraine as Prez as of tomorrow will keep the situation in #Donbas in the loop. Call for open session on Ukraine this Thursday 3PM pic.twitter.com/lyrsDyKpdW

- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.

Напомним, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций (ООН) призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Украине в закрытом режиме.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил немедленно вынести вопрос обострения ситуации на востоке страны на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина будет инициировать срочные дебаты в Совете безопасности ООН по ситуации.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена, и возникла угроза гуманитарной катастрофы.