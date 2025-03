РБ ООН, 2 лютого, проведе брифінг щодо ситуації в Україні

Сьогодні Україна почала головувати в Раді Безпеки ООН.

#UNSC and #Ukraine as Prez as of tomorrow will keep the situation in #Donbas in the loop. Call for open session on Ukraine this Thursday 3PM pic.twitter.com/lyrsDyKpdW

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 31 января 2017 г.

Нагадаємо, представник генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) закликала негайно припинити всі бойові дії на сході України.

Раніше повідомлялося, що Рада безпеки ООН обговорить загострення ситуації в Україні в закритому режимі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що доручив негайно винести питання загострення ситуації на сході країни на розгляд Ради Безпеки ООН.

Раніше голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв повідомив, що Україна буде ініціювати термінові дебати в Раді безпеки ООН щодо ситуації.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована, тож виникла загроза гуманітарної катастрофи.