Следователи продолжают фиксацию военных преступлений, в частности собраны материалы по поводу убийства военнослужащими ВС рф женщины, которая находилась в кресле колесном в Волчанске.

Всего специалисты Харьковской областной прокуратуры подозревают по разным фактам более 90 человек, большинство из которых – по статье о "нарушении законов и обычаев войны". Передает УНН со ссылкой на Радио Свобода Украина.

Детали

Продолжается расследование по факту убийства военнослужащими ВС РФ женщины, которая находилась в кресле колесном в Волчанске. В связи с активными боевыми действиями, следователи и прокуроры принимают меры по установлению лиц из числа военных ВС РФ, совершивших это преступление.

Также, основные усилия органов прокуратуры направлены на фиксацию военных преступлений. Также речь идет об установлении свидетелей и установлении потерпевших.

Что касается результатов, сейчас следователями и прокурорами сообщено о подозрении 95-ти лицам за военные преступления; 84-ем объявлено подозрения по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны), сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Он уточняет, что среди указанных 84, российских военных - 72;

также двое наемников частной военной кампании,

12 участников НВФ "д/лнр".



Кроме того, речь идет также о 8 гражданах Украины и одном гражданине рф, - они совершали преступления в пособничестве с оккупантами

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