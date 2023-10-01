Ракетный удар по Донецкой области: сосед самостоятельно достал из-под завалов дома супругов, их сына и бабушку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В результате ракетного удара по селу Кондратовка Донецкой области под завалами дома оказались четыре человека. Их спас сосед – работник спасательной службы. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, пишет УНН.
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“В ночь на 1 октября 2023 года российская армия ударила по с. Кондратовке Дружковской городской громады. От средства поражения, вероятно, ракеты комплекса С-300, пострадал частный сектор. В результате разрушения одного из жилых домов получила телесные повреждения целая семья — 40-летний мужчина с 36-летней женой и их 16-летний сын с бабушкой 57 лет. Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед — сотрудник спасательной службы”, — говорится в сообщении прокуратуры.
Всего в результате обстрела повреждено 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.
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