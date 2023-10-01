Ракетний удар по Донеччині: сусід самотужки дістав з-під завалів будинку подружжя, їхнього сина та бабусю

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“У ніч на 1 жовтня 2023 року російська армія вдарила по с. Кіндратівці Дружківської міської громади. Від засобу ураження, ймовірно, ракети комплексу С-300, постраждав приватний сектор. В результаті руйнування одного з житлових будинків отримала тілесні ушкодження ціла родина — 40-річний чоловік з 36-річною дружиною та їх 16-річний син із бабусею 57 років. З-під завалів вщент зруйнованого будинку поранених дістав сусід — співробітник рятувальної служби”, — йдеться у повідомленні прокуратури.

Загалом в результаті обстрілу пошкоджено 15 приватних житлових будинків та господарських споруд.

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