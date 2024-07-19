В результате удара рф по Николаеву количество раненых возросло до 15, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Погибло 3 человека (из них 1 ребенок), пострадало 15 человек (из них 4 ребенка, госпитализированы в больницу 8 человек)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спасателей, повреждены 8 многоквартирных домов и здание детсада.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве. В результате атаки погибли три человека.

Президент Зеленский отреагировал на российский удар по Николаеву, призывая к новым решениям для защиты Украины. Он отметил, что россия должна почувствовать силу мира, поскольку давления на нее недостаточно.