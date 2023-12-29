Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9
Киев • УНН
Мэр Киева сообщил о 8 спасенных и 9 погибших после российской атаки. Поиски продолжаются.
После атаки рф в Киеве из-под завалов достали тела уже 9 человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
По состоянию на 18.00 из-под завалов складского помещения в Щевченковском районе спасли 8 пострадавших. И достали 9 тел погибших
По словам Кличко, поиск людей под завалами продолжается.
Напомним,
Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, сегодня рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахеды".
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9
Мэр Киева сообщил о 8 спасенных и 9 погибших после российской атаки. Поиски продолжаются.
Дуда и Столтенберг обсудили ракетный инцидент над Польшей
Анджей Дуда обсудил со Столтенбергом нарушение воздушного пространства НАТО российской ракетой.
Украина и ЕС нарастят усилия для предоставления дополнительных систем ПВО - Кулеба
Руководители дипломатических ведомств Украины и ЕС договорились активизировать усилия по поставке Украине большего количества средств противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8
Восемь человек погибли и 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Киева. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ракетный удар по Запорожью: известно уже о восьми погибших
Российский ракетный удар по Запорожью: 8 погибших, 13 раненых; экстренные службы реагируют.
На Николаевщине пограничники направили "Шахед" оккупантов в воду, предварительно изменив его траекторию
Украинские пограничники перенаправили российский беспилотник "Шахед" над Николаевской областью, после чего он упал в воду.
Атака ВСУ на корабль "Новочеркасск": СМИ сообщают о гибели 74 человек
Украинские войска атаковали судно "Новочеркасск", в результате чего 74 человека погибли и 27 получили ранения. Готовятся предложения по объявлению городского траура.
Исследователи создали на 3D-принтере уникальное устройство для тестирования лекарств
Ученые Эдинбургского университета разработали устройство, напечатанное на 3D-принтере, которое может ускорить доступ к новым лекарствам и устранить необходимость испытаний на животных.
Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек
Спасатели во Львове спасли 5 человек из дома, попавшего под российский обстрел, в результате которого один человек погиб и 30 получили ранения.
россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров
Министр обороны Украины обвинил Россию в терроре и геноциде украинцев, подчеркнув, что запасы ракет позволяют агрессору наносить дальнейшие удары, но правительство Украины продвигается в вопросе получения достаточного количества средств ПВО.