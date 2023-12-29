Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 9

После атаки рф в Киеве из-под завалов достали тела уже 9 человек. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По состоянию на 18.00 из-под завалов складского помещения в Щевченковском районе спасли 8 пострадавших. И достали 9 тел погибших - сообщил городской голова Киева.

По словам Кличко, поиск людей под завалами продолжается.

Напомним,

Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, сегодня рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахеды".