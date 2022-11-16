Ракетные удары по Киеву: погибла пожилая женщина

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"2 жилых дома повреждены в результате вчерашней массированной атаки на столицу. В одном из них погибла пожилая женщина", – сообщил Кличко.

Детали

По данным мэра, подъезд одного из домов – пятиэтажки – подвергся значительным повреждениям. Людей из него эвакуировали и отселили.

Сейчас комиссия оценивает степень повреждений, чтобы поскорее начать восстанавливать дом, отметил Кличко.

Напомним

15 ноября россия нанесла по Украине очередной массированный ракетный удар. В частности, были "прилеты" по жилым домам в Печерском районе столицы.

В районе Киева ПВО сбила 18 российских ракет из 21.