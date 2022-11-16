Ракетні удари по Києву: загинула жінка похилого віку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вчора, 15 листопада, внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок Києва загинула жінка похилого віку. Про це в Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"2 житлових будинки пошкоджені внаслідок вчорашньої масованої атаки на столицю. В одному з них загинула літня жінка", – повідомив Кличко.
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За даними мера, під’їзд одного з будинків – п’ятиповерхівки – зазнав значних пошкоджень. Людей з нього евакуювали і відселили.
Зараз комісія оцінює ступінь пошкоджень, щоб якнайшвидше почати відновлювати будинок, зазначив Кличко.
Нагадаємо
15 листопада росія завдала по Україні чергового масованого ракетного удару. Зокрема, були "прильоти" по житлових будинках у Печерському районі столиці.
У районі Києва ППО збила 18 російських ракет з 21.