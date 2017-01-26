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Советник В.Путина предложил ограничить россиянам доступ к интернету

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КИЕВ. 26 января. УНН. Советник Президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что информационной безопасности в стране можно добиться, ограничив пользование Сетью, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение доступа в Сеть по образцу Китая.

"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует никакой возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - отметил Г.Клименко.

Зато, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал инициативу об ограничении доступа к Сети невозможной и контрпродуктивной.

"Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник (отключения интернета - ред.). Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе - это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами", - считает Д.Мариничев.

Кроме того, пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания Г.Клименко являются его "частной экспертной точкой зрения".

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