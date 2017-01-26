Советник В.Путина предложил ограничить россиянам доступ к интернету
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Советник Президента Российской Федерации по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что информационной безопасности в стране можно добиться, ограничив пользование Сетью, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение доступа в Сеть по образцу Китая.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует никакой возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - отметил Г.Клименко.
Зато, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев назвал инициативу об ограничении доступа к Сети невозможной и контрпродуктивной.
"Это катастрофа какая-то. Во-первых, я категорический противник (отключения интернета - ред.). Во-вторых, бороться с технологиями в таком ключе - это контртренд, который не приведет ни к какому решению, а наоборот. Потому что в этом случае нужно будет начать бороться со своими гражданами", - считает Д.Мариничев.
Кроме того, пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания Г.Клименко являются его "частной экспертной точкой зрения".