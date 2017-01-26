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Радник В.Путіна запропонував обмежити росіянам доступ до інтернету

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Радник президента Російської Федерації з питань розвитку інтернету Герман Клименко вважає, що інформаційної безпеки в країні можна домогтися, обмеживши користування Мережею, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначається, що єдина можливість забезпечити інформаційну безпеку в Росії - це обмеження доступу в Мережу за зразком Китаю.

"Шлях один - це китайський варіант. Безумовно, контроль потрібен, тому що не існує жодної можливості цьому запобігти. Китай менш педантичний до думки суспільства, вони оцінили загрозу і обмежили інтернет. Тепер у них таких проблем немає", - зазначив Г.Клименко.

Натомість, Інтернет-омбудсмен Дмитро Мариничев назвав ініціативу про обмеження доступу до Мережі неможливою і контрпродуктивною.

"Це катастрофа якась. По-перше, я категоричний противник (відключення інтернету - ред.). По-друге, боротися з технологіями в такому ключі - це контртренд, який не приведе ні до якого рішення, а навпаки. Тому що в цьому випадку потрібно буде почати боротися зі своїми громадянами", - вважає Д.Маринчев.

Крім того, прес-секретар В.Путіна Дмитро Пєсков заявив, що висловлювання Г.Клименко є його "приватною експертною точкою зору".

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